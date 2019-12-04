“ماركا” الإسبانية: “حكيمي سيعود إلى الريال الموسم القادم

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أمس الثلاثاء، إن الدولي المغربي أشرف حكيمي سيعود إلى ريال مدريد الموسم القادم، وذلك بعد انقضاء فترة إعارته من النادي الملكي إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن المستوى الكبير الذي أظهره حكيمي مع دورتموند خلال الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي، يجعل ريال مدريد يرغب في استعادة اللاعب فور نهاية مدة إعارته متم الموسم الجاري.

وأشارت “ماركا”، أن الظهير الحالي للريال داني كارفاخال، الذي تمت إعارته هو الآخر إلى بايرن ليفركوزن الألماني قبل أن يعود عام 2013، سيجد منافسة كبيرة من حكيمي الموسم القادم.

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وتابعت الصحيفة: “بعد أن تنافس الثنائي داخل الريال موسم 2018 /2017، سيتجدد التنافس مرة أخرى بين كارفاخال وحكيمي العام المقبل”.

كما اعتبرت “ماركا” أن عودة صاحب 21 عاما إلى “الميرينغي”، ستضع مستقبل الظهير الثاني للفريق حاليا ألفارو أودريوزولا موضع شك.

يذكر أن أشرف حكيمي انتقل إلى بروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادما من ريال مدريد بنظام الإعارة لمدة موسمين.