“حرب الطرق” تودي بحياة 24 شخصا في أسبوع.. وعدم انتباه السائقين السبب الأول

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 1929 آخرين بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1513 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 25 نونبر الماضي إلى فاتح دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض في علامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض في ضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألفا و975 مخالفة، وإنجاز 11 ألفا و787 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و188 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و634 ألفا و300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 4214 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7454 وثيقة، وعدد المركبات، التي خضعت للتوقيف 119 مركبة.