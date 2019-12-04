“نميمة الرؤساء”.. فيديو طريف يفضح قادة غربيين وهم في خضم دردشة حول سلوك ترامب – فيديو

نشرت وسائل إعلام أمريكية شريط فيديو مثير، جرى تسجيله سرا، وظهر فيه عدد من قادة العالم، وهم يتحدثون عن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، دون أن يدركوا أن هناك من يصورهم.

الفيديو تم تسجيله خلال الذكرى السنوية لتأسيس حلف شمال الأطلسي “الناتو في بريطانيا”، إذ ظهر فيه عدد من الزعماء الغربيين، بينهم رئيس الوزراء الكندي “جاستين ترودو”، والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، ورئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، “يدردشون” عن طرق “ترامب” غير التقليدية.

وخلال دردشة الرؤساء المذكورين، ظهر رئيس الوزراء الكندي “جاستين ترودو” يتحدث عن سلوك “ترامب”، خلال اليوم الأول من اجتماع قمة الناتو، الذي استمر يومين، وفقا لما أوردته “واشنطن بوست”.

وتحدث “ترامب” إلى الصحافيين خلال اللقاء، لأكثر من ساعتين في المجموع، أمس الثلاثاء، ما يبدو أنه أثار دهشة “ترودو”.

وقال “ترودو” لمجموعة صغيرة من المتحلقين حوله: “لقد تأخر لأنه سيشارك في مؤتمر صحفي لمدة 40 دقيقة في القمة”.

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و”ترودو”، خلال حديثه، الذي بدا أنه يناقش فيه الاجتماعات الثنائية، لم يذكر “ترامب” بالاسم، وقال للمحيطين به: “عليكم مشاهدة دهشة فريقه”.

وظهر في الفيديو “ماكرون” يشارك بحماس في المحادثة، ولكن لا يمكن سماع تعليقاته، فيما “جونسون” يبتسم.

ويبدو أن أيا من القادة المذكورين لم يكن يدرك أن المحادثة كانت تسجل.