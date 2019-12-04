منطقة الشاغور: مصرع شاب في حاث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (30 عاما) مصرعه، في حادث طرق وقع مساء اليوم، الأربعاء، على شارع 784، المتجه من كرمئيل إلى مدينة سخنين.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن الحادث وقع بين شاحنة ومركبة خاصة، ما أسفر عن إصابة شاب علق داخل مركبته. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وعملت على تخليصه، ليتبين لاحقًا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه فيما كان عالقا داخل المركبة، ما دفع المسعفون إلى إقرار وفاته.

وفي وقت سابق اليوم، وقع حادث طرق بين مركبتين على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة.

الحادث قرب كفرمندا

هذا وقالت الشرطة إنها وصلت إلى شارع رقم 784 وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير، حيث أغلقت الطريق، ووجهت السائقين إلى طرق فرعية بديلة.