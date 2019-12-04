شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يصدر حزمة قرارات.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميما بشأن تعيين وكيلا للمحافظة لشؤون الشهداء والجرحى، قرارين بتكليف مديرا عاما للسياحة بساحل حضرموت ومديرا عاما لمديرية السوم.

وعمم المحافظ البحسني لمدراء عموم مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومدراء عموم المديريات بالمحافظة تعميما حمل الرقم "34" لعام 2019م بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 2019م بشأن تعيين حسن سالم علي الجيلاني وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الشهداء والجرحى. Advertisements وقضى القرار الأول الذي حمل الرقم "181" لسنة 2019م بتكليف الدكتور وجدي عبدالرحمن شيخ باوزير مدير عام لمكتب وزارة السياحة. فيما قضى القرار الثاني الذي حمل الرقم "182" لسنة 2019م بتكليف أنيس سالم محمد السماحي مديرا عاما لمديرية السوم.

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