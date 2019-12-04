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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور، معين عبدالملك، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي للتخفيف من المأساة الإنسانية القائمة جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، والعمل على تقديم كافة التسهيلات للبرنامج للقيام بدوره في إيصال المساعدات الإنسانية الملحة للمتضررين في مختلف مناطق الوطن .
وأشاد رئيس الوزراء خلال لقاءه في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي علي رضا قرشي، بموقف البرنامج الواضح إزاء العراقيل التي تفتعلها المليشيات الحوثية وممارساتها المتعلقة بنهب المساعدات والمواد الاغاثية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل البرنامج في اليمن وأوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة والبرنامج، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
واستعرض اللقاء، مختلف الأنشطة التي ينفذها البرنامج وخططه لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في اليمن خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك التركيز على برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل، ودعم مشاريع معينة من شأنها مساعدة المستفيدين في الحصول على مردود مادي بدلا من الاعتماد على المساعدات العينية والسلل الغذائية، وعلى نحو يساهم في تنمية المجتمعات وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأعرب الدكتور معين عبد الملك عن تطلع الحكومة الى مزيد من الدعم عبر البرنامج, خاصة في المجال الصحي والمياه والإصلاح الزراعي وتوفير الدخل وسبل العيش للمستفيدين.
بدوره استعرض المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، توجهات البرنامج خلال المرحلة القادمة في اليمن والتي تشمل خطة الانتقال من مرحلة المعالجة الطارئة للأزمة الإنسانية إلى مرحلة توفير الدخل للمستفيدين والإسهام في العملية التنموية.. مؤكدا اعتزام البرنامج رفع عدد الطلاب المستفيدين من التغذية المدرسية من 900 الف طالب الى مليون و200 الف في العام المقبل.
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