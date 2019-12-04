مسلحون يحاصرون مبنى الرئاسة في طرابلس

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

هاجم مسلحون بعد ظهر اليوم مقر مبنى الرئاسة بطريق السكة في العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفاد موظف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاء للعربية.نت والحدث.نت .



وقال الموظف أن المجموعة المسلّحة التي هاجمت مقر الرئاسة كانت كبيرة العدد وأطلقت النار في محيط المقر لحظة الهجوم، مرجحا تبعيتها إلى مدينة مصراتة، مؤكدا أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج كان متواجدا لحظة الهجوم بمكتبه، كما فريقه الحكومي كذلك، ولم يغادره.

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ويعتقد المتحدث نفسه أن مطالب مادية للمجموعة المسلّحة هي التي دفعتها للهجوم على مقر الرئاسة، مضيفا أن ممثلين عنها دخلوا للتفاوض حول هذه المطالب، متوقعا أن تنسحب خلال الساعات القادمة، بعد التوصل إلى اتفاق مع فايز السراج ووزير المالية فرج بومطاري، نظرا لتبعية هذه المجموعة المسلحة للمجلس الرئاسي.

وتخضع العاصمة الليبية ومدينة مصراتة، لسيطرة عدد من الميليشيات المسلحة، التي تتلقى رواتبها من حكومة الوفاق، مقابل حمايتها والدفاع عنها.

وكانت مصادر "العربية"، أفادت بأن العاملين بوزارة المالية العالقين داخل المبنى طالبوا وزارة الداخلية في حكومة "الوفاق" بالتدخل وإخراجهم منه.