اليمن.. “العقيلي” يكشف  الأسباب التي دفعت الحوثي للتوسع في زراعة الألغام

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن أمين العقيلي، عن الأسباب التي دفعت الحوثي للتوسع في زراعة الألغام.



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وقال في حواره لــ "اليمن العربي"، إن مليشيات الحوثي قامت بزرع الألغام في مساحات واسعة جداً ، لتعويض النقص العددي لهم من المقاتلين، وتغطية الجبهات.

وأوضح بأنه تم اكتشاف ألغام حوثية تم زراعتها داخل المدارس، متسائلاً هل هذا هو هدف عسكري؟.. حيث أكد أنهم أخرجوا ألغام من داخل مباني مدنية، وبيوت الموطنين.