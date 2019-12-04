لحج .. المحافظ يكرم ملاك محطات تعبئة الغاز المنزلي

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كرم محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي ، اليوم، ملاك محطات تعبئة مادة الغاز المنزلي الملتزمة بالبيع بالسعر الرسمي للمواطن، على مستوى مديريات المحافظة .



وقام المحافظ بمنح الملاك المكرمين الشهادات التقديرية التذكارية نظير إلتزامهم بالسعر الرسمي .

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وقال محافظ لحج "إنَّ هذا التكريم يأتي عرفاناً من قيادة السلطة المحلية للمحافظة، بإلتزام مُلَّاك المحطات النموذجية، بترجمة توجيهات الدولة بالبيع للمواطنين مادة الغاز المنزلي من دون تكاليف باهظة تضاعف من معاناتهم".

ووجه المحافظ تُركي، مكتب وزارة الصناعة و التجارة بمحافظة لحج ، بتقديم الإنذار النهائي لوكلاء توزيع مادة الغاز المنزلي، المتخلِّفين عن تسليم كشوفات رسمية بأسمائهم ، تمكِّنهم من مزاولة هذه المهنة بالطرق الشرعية .