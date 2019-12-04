اخبار العالم

 أمين العقيلي يوضح طبيعية الألغام المزروعة باليمن من قبل المليشيات

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  أمين العقيلي يوضح طبيعية الألغام المزروعة باليمن من قبل المليشيات والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن أمين العقيلي، عن طبيعة الألغام المزروعة وأنواعها.

 

 

وقال "العقيلي" في تصريحات خاصة إن الألغام المزروعة بشكل عام تنقسم إلى قسمين، ألغام مضادة للأفراد وألغام مضاد للأليات أو الدبابة والتي يطلق عليها بالمصطلح العسكري.

Advertisements

 

 

وكشف بأن الألغام التي زرعت في اليمن هي مضادة للأليات، ومنها ما صنع خارجيا ومنها ما صنع داخليا على يد مليشيات الحوثي عدة أنواع من الألغام.

 

 

وقال إن الألغام الفردية والتي كانت اليمن قد أعلنت عن خلو وتدمير المخزون في عام 2007، ولكن ظهور الألغام بصورة كبيرة مرة أخرى يدل على أنه تم استيرادها من قبل الداعمين لمليشيات الحوثي. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  أمين العقيلي يوضح طبيعية الألغام المزروعة باليمن من قبل المليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا