 أمين العقيلي يوضح طبيعية الألغام المزروعة باليمن من قبل المليشيات

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن أمين العقيلي، عن طبيعة الألغام المزروعة وأنواعها.



وقال "العقيلي" في تصريحات خاصة إن الألغام المزروعة بشكل عام تنقسم إلى قسمين، ألغام مضادة للأفراد وألغام مضاد للأليات أو الدبابة والتي يطلق عليها بالمصطلح العسكري.

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وكشف بأن الألغام التي زرعت في اليمن هي مضادة للأليات، ومنها ما صنع خارجيا ومنها ما صنع داخليا على يد مليشيات الحوثي عدة أنواع من الألغام.

وقال إن الألغام الفردية والتي كانت اليمن قد أعلنت عن خلو وتدمير المخزون في عام 2007، ولكن ظهور الألغام بصورة كبيرة مرة أخرى يدل على أنه تم استيرادها من قبل الداعمين لمليشيات الحوثي.