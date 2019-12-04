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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مظاريف تشييد كلية مجتمع سمو الشيخ صباح الاحمد بمحافظة سقطرى والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
باشرت لجنة تحليل وتقييم العطاءات وفتح المظاريف في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، المناقصة رقم 2 لسنة 2019م ، الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تشيد كلية مجتمع سمو الشيخ صباح الاحمد بمحافظة سقطرى .
وقامت اللجنة المشكلة بفتح مظاريف العطاءات للمشروع الممول من منحة سمو الشيخ صباح الاحمد امير دولة الكويت الشقيقة ، وباشراف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، والتي بلغت تسعة عطاءات مقدمة من مكاتب وشركات استشارية يمنية وكويتية منفردة ومتٱلفة ، وفقا للوائح والقوانين النافذة والمعايير المحددة في وثيقة المناقصة .
ويهدف المشروع إلى تحسين العملية التعليمية والتدريبية في محافظة سقطرى ضمن المعايير والمؤشرات الحديثة و توفير الخدمات والمستلزمات الأساسية الحديثة للكلية ، والمساهمة في رفع قدرات الطلاب بمختلف التخصصات المهنية والمهاراتية في المحافظة ضمن توجيهات وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالزراق الاشول .. الجدير بالذكر بان هذا المشروع متعثر منذ اكثر من 17 عاما.
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