وصفة منزلية لتخلص من ألام وخشونة الركب.. فما هي؟

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

تزيد الآلام بالعظام وخاصة الركبتين مع دخول فصل الشتاء ويحدث تيبس بالمفاصل و صعوبة في فرد وثني اي مفصل من المفاصل بالجسم مثل الركب والرقبة والكوعين.



عند الشعور بهذا الألم يجب أستشارة طبيب العظام وأستخدام تلك الوصفة التي تتكون من مجموعة طبيعية من المواد الموجودة بالمنزل ولانها طبيعية فهي أمنة 100% ويمكن أستخدامها مع الادوية التي يصفها الطبيب لعلاج الخشونة:

المكونات :

1- سبع فصوص من الثوم

3-نصف كوب من الخل

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3-ثمرة خيار

4- ملعقة ملح

5- ملعفتين حلبة مطحونة

طريقة التحضير:

نقشر الخيار ولانرمي القشر ثم نحضر أناء ونضع الملح مع قلب الخيار مع زيت الزيتون ومعلقتين الحلبة وفصوص الثوم على النار مع التقليب على نار خفيفة سنجد الخليط تحول الى”مرهم ” نتركه حتى يبرد ثم ندهن منه على المفاصل التي تعاني من الخشونة ونضع فوقها قشر الخيار لمدة 3 ساعات ويمكن دهن الوصفة في المساء وربط مكان الألم ، ويشطف فى الصباح. بعدها سنشعر بتحسن واضح ومع الأستخدام المستمر تزول اللألام.

هذه الوصفة الطبيعية تساعد في تحسن خشونة الركب والمفاصل بجانب أستشارة أخصائي العظام للقضاء على الخشونة نهائياً.