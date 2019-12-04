رئيس الوزراء البريطاني يفتتح قمة حلف “الناتو” في الذكرى السبعين لتأسيسه

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:36 مساءً, 4 ديسمبر 2019 م
المناطق _ لندن
افتتح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم قمة حلف شمال الأطلسي – الناتو 70 – في مدينة واتفورد بالمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني في كلمته للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف : إن حلف الناتو كان صامداً في التزامه بحماية أعضائه، لكن السلام لا يمكن اعتباره أمراً مُسلماً به، ولذا يتعين على الحلف مناقشة التهديدات الناشئة” .
وأضاف : نحن صامدون في التزامنا تجاه حلف الناتو، وأنه يجب أن نضمن أن أعمالنا تتوافق مع كلماتنا .
وأوضح المسؤول البريطاني أنه يجب ألا نخجل أبدًا من مناقشة الحقائق الجديدة، لا سيما استجابة حلف الناتو للتهديدات الناشئة مثل الحروب الهجينة، والتقنيات المدمرة بما في ذلك الحروب الإلكترونية .
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