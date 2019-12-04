شكرا لقرائتكم خبر عن «عون»: مشاورات لتسمية رئيس الوزراء الجديد.. الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

ذكر بيان للرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء أن الرئيس ميشال عون دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد. وقالت الرئاسة في بيانها "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة". ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني.

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