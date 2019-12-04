شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: احتجاجات إيران «سخط شعبي من النظام» والان نبدء بالتفاصيل
أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن احتجاجات إيران كانت علامة على "سخط شعبي حقيقي" تجاه قادة النظام، مشيراً إلى أنه لم يُفاجأ بتلك المظاهرات.
وقال جونسون للصحفيين في مؤتمر صحفي في ختام قمة لحلف شمال الأطلسي في شمال شرق لندن: "اعتقادي أن ما حدث لم يكن بسبب أسعار الوقود. بل هذا مؤشر على سخط شعبي حقيقي تجاه النظام وبصراحة هذا الأمر لم يفاجئني بأي حال".
ومضى يقول: "الاضطرابات التي تثيرها إيران في المنطقة، مثلما تفعل كثيراً، تستهدف حرف الانتباه عن إخفاقات النظام الإيراني".
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