شكرا لقرائتكم خبر عن «آبي» مصدوم من مقتل موظف إغاثة ياباني في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن صدمته إزاء مقتل موظف الإغاثة الياباني البارز تيتسو ناكامورا - وهو طبيب - في هجوم استهدف سيارة مملوكة لمنظمة إغاثية يابانية في شرقي أفغانستان اليوم الأربعاء وأسفرعن مقتل خمسة أشخاص آخرين.

وقال آبي للصحفيين في طوكيو: "إنه أمر صادم للغاية أن نعلم أن ناكامورا قد توفي بهذه الطريقة.. لقد خاطر بحياته وحقق الكثير من الإنجازات. أعلم أن الناس في أفغانستان يثمنون جيدا مساعداته. أدعو من أجل روح السيد ناكامورا".

وكتب عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار في أفغانستان، على موقع تويتر، "أن مسلحين مجهولين استهدفوا السيارة بمدينة جلال آباد بالإقليم."

وأضاف خوجياني أن ناكامورا لقي حتفه جراء جروح أصيب بها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من حراسه وسائق.