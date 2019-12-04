شكرا لقرائتكم خبر عن «آبي» مصدوم من مقتل موظف إغاثة ياباني في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وقال آبي للصحفيين في طوكيو: "إنه أمر صادم للغاية أن نعلم أن ناكامورا قد توفي بهذه الطريقة.. لقد خاطر بحياته وحقق الكثير من الإنجازات. أعلم أن الناس في أفغانستان يثمنون جيدا مساعداته. أدعو من أجل روح السيد ناكامورا".
وكتب عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار في أفغانستان، على موقع تويتر، "أن مسلحين مجهولين استهدفوا السيارة بمدينة جلال آباد بالإقليم."
وأضاف خوجياني أن ناكامورا لقي حتفه جراء جروح أصيب بها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من حراسه وسائق.
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