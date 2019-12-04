عون يدعو إلى مشاورات نيابية الإثنين لتكليف رئيس وزراء جديد

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأربعاء، إلى مشاورات نيابية الإثنين المقبل لتكليف رئيس وزراء جديد.

وقالت الرئاسة، في بيان، إنه طبقا لأحكام البند 2 من المادة 53 من الدستور، يجري الرئيس عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، في القصر الجمهوري في بعبدا.

وكانت الاتصالات واللقاءات السياسية تسارعت في لبنان خلال الساعات الأخيرة، لإيجاد حل نهائي لأزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قبل أكثر من شهر.

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وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن "هناك اتجاها للإعلان عن اتفاق نهائي لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بترؤس الحكومة المقبلة"، فيما ذكر وزير الخارجية جبران باسيل أن "الأزمة الحكومية شارفت على نهايتها".

ويرتكز البحث الآن مع الخطيب على "تشكيل حكومة تكنوسياسية، تجمع شخصيات تكنوقراط وسياسيين، وهي إما تكون من 24 وزيرا منهم 7 سياسيين، في الوزارات السيادية، أو 18 منهم 5 سياسيين".

يأتي هذا بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ترؤس الحكومة إلا أن تكون "تكنوقراط".

وأكد الحريري في تصريحات صحفية، أنه يدعم سمير الخطيب "لكن تبقى بعض التفاصيل".

وكانت الساعات الأخيرة قد سجلت عدة اجتماعات، إضافة إلى تلك التي عقدها الخطيب مع ممثلين من "حزب الله" و"حركة أمل" ومع وزير الخارجية جبران باسيل.