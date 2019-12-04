"العين الإخبارية" ترصد آثار الحريق الضخم في مصنع للسيراميك بالخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، اندلاع حريق هائل بمصنع سالومي للسيراميك بضاحية كوبر، تسبب في سقوط عشرات القتلى والمصابين. وامتدت النيران على مساحات واسعة من مصنع سالومي للسيراميك، وتصاعدت ألسنة اللهب مكونة سحابة من الدخان في سماء المنطقة. الحريق نتج عن انفجار تانكر للغاز، كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية، وأشارت المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، بالإضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي ساهم في استمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل.

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