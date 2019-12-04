بريطانيا: احتجاجات إيران تؤكد عدم رضاء الشعب عن النظام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران، علامة واضحة على عدم رضاء الشعب عن النظام الحاكم.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي ،الأربعاء، في ختام أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، إن هناك غضبا شعبيا إيرانيا من سياسات النظام.

وضربت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عدة مدن، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد، وخلفت مئات القتلى والجرحى.

Advertisements

وحول بريكست، أوضح رئيس الوزراء البريطاني أن عدم تطبيق بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الموعد المحدد يعني إجراء استفتاءين جديدين والرجوع بالبلاد إلى الخلف.

وأضاف: على أعضاء حلف الناتو بناء علاقات استراتيجية جيدة مع الصين مع أخذ التحديات المشتركة في الاعتبار.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالتحالف مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن حليف لا يقدر بثمن، وتقف بجانبنا، وهي تبذل مساعيها لدعم حلف الناتو.