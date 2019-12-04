ترامب يؤكد إلغاء مؤتمر صحفي في قمة الناتو

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ألغى مؤتمره الصحفي على هامش قمة الناتو في لندن بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قرر مغادرة العاصمة البريطانية مبكرا ردا على سخرية بعض الزعماء منه.
وقال ترامب، في تغريدتتين نشرهما اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "انتهينا الآن من اللقاءين مع تركيا وألمانيا، أتوجه الآن إلى الاجتماع مع الدول التي تستجيب لواجب دفع 2% (من إجمالي إنتاجها الداخلي في ميزانية النانو)، ومن ثم مع الدنمارك وإيطاليا".
وأضاف: "بعد انتهاء لقاءات اليوم سأتوجه إلى واشنطن. لن ننظم مؤتمرا صحفيا في ختام قمة الناتو لأننا لقد عقدنا كثيرا جدا (من المؤتمرات الصحفية) خلال اليومين الماضيين. سفر آمن للجميع!".
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