تفكيك خلية موالية لداعش تنشط بين المغرب وإسبانيا كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في ​المغرب​، تفكيك خليّة موالية لتنظيم "داعش" حاملة لمشاريع إرهابيّة بين المغرب و​إسبانيا​. وأوضح في بيان، أنّ "العمليّة المندرجة في إطار التعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية الإسبانية، مكّنت من إيقاف ثلاثة مشتبه بهم في ضواحي مدينة الناظور، بينما اعتُقل زعيمهم في ضواحي ​مدريد​"، لافتًا إلى أنّ "أعمار الموقوفين تترواح بين 24 و39 سنة". وذكر أنّ "المشتبه بهم المتشبّعون بالفكر المتطرف لتنظيم "داعش" كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليّات إرهابيّة، مع تكثيف الدعوات التحريضيّة انتقامًا لمقتل الخليفة المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي". وأشار المكتب إلى "حجز أجهزة ومعدّات إلكترونيّة وهواتف نقّالة وأقنعة وكتب ومخطوطات ذات محتوى متطرف".

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