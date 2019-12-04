خارجية مصر: لن ينعم الشرق الأوسط بالأمن دون تحرير فلسطين والجولان

اعلن مندوب مصر الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ محمد إدريس في بيان "تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن احتلال ​إسرائيل​ للجولان السوري و​فلسطين​"، معتبراً ان "المنطقة العربية ما زالت تعاني من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية سواء في فلسطين أو ​الجولان​ السوري، ولا يمكن ان تنعم المنطقة ب​الأمن​ والاستقرار و​السلام​ دون تحرير الأراضي العربية".

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