أعلن مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السورية​، لـ"الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "​الحكومة السورية​ تدين بأشدّ العبارات القرارات الصادرة عن ​مجلس الشيوخ الأميركي​، الّتي تُعتبر تدخّلًا سافرًا من قبل ​الولايات المتحدة الأميركية​ في الشؤون الداخلية للصين". وأكّد "حقّ ​الصين​ في الحفاظ على سيادتها ووحدة أرضها وشعبها وأمنها وحماية أمن وممتلكات الدولة والأفراد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية سوريا دانت قرارات أميركا بحق بكين: نؤكد حق الصين بالحفاظ على سيادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.