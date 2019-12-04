باقري: الجهات الفاعلة الإقليمية لا تطيق العلاقات الودية بين إيران وأذربيجان

أكّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، خلال لقائه بنائب رئيس وزراء أذربيجان شاهين مصطفى اوف، في طهران، أنّ "بعض الجهات الإقليميّة وخارجها لا تطيق العلاقات الوديّة بين البلدين"، لافتًا إلى أنّ "إيران تضع العلاقات بين الشعبَين والقوات المسلحة في البلدين في أولويّاتها الاستراتيجيّة".
وركّز مصطفى اوف، على أنّ "الزيارة الأخيرة الّتي قام بها اللواء باقري إلى باكو، تشكّل منعطفًا في العلاقات الثنائية"، مشيدًا بـ"مواقف وآراء باقري، الّتي تعزّز العلاقات الأخوية بين البلدين الجارين ذات التاريخ والثقافة المشتركة".
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