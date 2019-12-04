الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة في إدلب بسوريا

أرسل ​الجيش التركي​ تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة الموجودة في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب شمال غربي ​سوريا​. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "التعزيزات العسكرية تضمّ العديد من المدرّعات وناقلات الجنود وآليّات بناء". ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكريّة أُقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب. يُذكر أنّ في أيار عام 2017، أعلنت ​تركيا​ و​روسيا​ و​إيران​ توصّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

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