أعلن الأمين العام لحلف ​الشمال​ الاطلسي ينس ستولتنبيرغ في ​مؤتمر​ صحفي، أن "قمة الحلف في لندن اتخذت قرارا لمواصلة الحوار مع ​روسيا​، مع وجود توافق على ضرورة إشراك ​الصين​ في اتفاقات الحد من انتشار الأسلحة"، مشدداً على ان "​الناتو​ يحتاج إلى علاقات أفضل مع روسيا"، مؤكداً "اتخاذ قرار يقضي برفع جاهزية قوات الناتو لمواجهة التهديدات من اي جهة وفي أي وقت".

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كانت هذه تفاصيل خبر امين عام الناتو: قررنا مواصلة الحوار مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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