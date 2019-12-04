أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 3 كانون الأول 2019 الساعة 11:45 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:05 من فوق بلدة رميش".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:20 من فوق البلدة المذكورة"، مبيّنةً أنّ "عند الساعة 14:45، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:15 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".
ولفتت المديرية إلى أنّ "عند الساعة 17:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة شبعا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق بلدة كفرشوبا"، مشيرةً إلى أنّ "عند الساعة 20:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:00 من فوق بلدة كفركلا".
كما أفادت بأنّ "بتاريخ 4 كانون الأول 2019 الساعة 00:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولًا حتّى بنت جبيل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:25 من فوق البلدة المذكورة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: 6 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.