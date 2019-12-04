الجيش: 6 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 3 كانون الأول 2019 الساعة 11:45 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:05 من فوق ​بلدة رميش​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:20 من فوق البلدة المذكورة"، مبيّنةً أنّ "عند الساعة 14:45، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​ والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:15 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

ولفتت المديرية إلى أنّ "عند الساعة 17:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة شبعا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​البقاع الغربي​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق بلدة ​كفرشوبا​"، مشيرةً إلى أنّ "عند الساعة 20:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:00 من فوق بلدة كفركلا".

كما أفادت بأنّ "بتاريخ 4 كانون الأول 2019 الساعة 00:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولًا حتّى ​بنت جبيل​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:25 من فوق البلدة المذكورة".