اللقيس عرض مع وفد من مزارعي الجنوب واقع القطاع الزراعي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال ​حسن اللقيس​ وفدا من تجمع مزارعي ​الجنوب​ برئاسة محمد الحسيني، يرافقه عضو ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ عمران فخري. وتطرق البحث الى واقع ​القطاع الزراعي​ في الجنوب واحتياجاته من المدخلات الزراعية والوسائل التي يمكن توفيرها لتأمين التمويل لاستيراد المدخلات الزراعية دون زيادة الكلفة على المزارع.

وتوجه الوفد بالشكر للقيس على جهوده في فتح السوق السوري لتصدير 70 الف طن من الموز اللبناني، والتسهيلات التي تم توفيرها.

كما تطرق البحث الى اطلاق حملة واسعة لتجديد قطاع الحمضيات، ووضع آليات لاستبدال جزء من بساتين الحمضيات باصناف جديدة، ما يسمح بتخفيض ضغط الانتاج على فترة محدودة من ​السنة​ وتخفيض كلفة الإنتاج، اضافة الى تطوير قطاع الزيتون و​زيت الزيتون​ وتأصيل أمهات جديدة في صور، بالتعاون مع ​ايطاليا​، وتأمين الاعداء الطبيعية من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، لمكافحة الافات على الخضار.