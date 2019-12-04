السنيورة: تأييد الخطيب مرتبط بالاستشارات والرئيس عون خالف الدستور

أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان "كل ما يجري بموضوع التشكيل الحكومي هو مخالف للدستور ويجب العودر للدستور"، موضحاً ان "تأيد المرشح ​سمير الخطيب​ هو مرتبط ب​الاستشارات النيابية​".

وخلال حديث تلفزيوني اشار السنيورة الى "عدم الرغبة بالدخول في سجال مع احد لان الوضع يقضي بالانصراف الكامل للعمل والالتزام ب​الدستور​ والقيام بالاستشارات النيابية الملزمة وتذليل جميع العقبات، وتقديم التسهيلات اللازمة ل​تشكيل الحكومة​ والعمل لانقاذ ​لبنان​ وتلبية المطالب المحقة لشباب لبنان ومعالجة الاوضاع الاقتصادية"، مشدداً على "ضرورة ذهاب جميع القوى والنظر الى المتغيرات التي حصلت بعد احداث 17 تشرين الاول والاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها لبنان".

وحول عملية التأليف الحكومي اعلن ان "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يخالف الدستور ولا بد من العودة الى الدستور، والخروج من الهواجس التي تتحدث عن وجود مؤامرة"، مشدداً على "عدم الامكانية بالاستمرار في صيغة حكومة الوحدة وطنية التي قتلت النظام الديمقراطي في لبنان".