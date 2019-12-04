القاضي ابراهيم استدعى أفرادا وشركات تمنعوا عن تسديد فواتير الكهرباء

استدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ عددا كبيرا من الأفراد وأصحاب الشركات للاستماع الى إفاداتهم حول تمنعهم عن تسديد فواتير ​الكهرباء​ المتوجبة عليهم، ما تسبب بتكبد خزينة ​الدولة​ الكثير من الخسائر وحرمان شركة الكهرباء من مستحقاتها المادية.

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