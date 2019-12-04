اعتبر رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ ان التعميم الصادراليوم عن ​مصرف لبنان​ حول خفض الفوائد الدائنة توجه صحيح لكنّ المطلوب المضي قدماً لخفض بنية الفوائد بكاملها وبشقيها الدائن والمدين وعلى مجمل الودائع والتسليفات، أقلّه الى مستويات الفوائد العالمية. فالهمّ هو ضمان الودائع وديمومة العمل والإنتاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عربيد: التعميم الصادر عن مصرف لبنان حول خفض الفوائد الدائنة توجه صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.