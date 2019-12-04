النشرة: تنظيم مسيرة نحو المصارف في صيدا ولصق شعارات على واجهاتها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "​الجناح​ الثوري" لصيدا تنتفض، نظم مسيرة نحو ​المصارف​ في المدينة على اعتبارها اهم أداة للسلطة في نهب الشعب وحجز مستحقاته واحتجاز امواله، وقاموا بلصق شعارات على واجهاتها "يسقط حكم المصرف"، قبل ان يلقوا بنسخ من ​الدولار​ات على الارض وعليها صورة حاكم ​مصرف لبنان​ تعبيرا عن عزمهم على اسقاطه.

وأكدوا في بيان لهم "أننا اليوم هنا نقف لكم بالمرصاد، وهذه الصورة على الدولار تكشف من هو محتكر ومن هو سارق الدولار".

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