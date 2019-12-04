زهير الخطيب: لتلبية مطالب الحراك وتكليف شخصية مستقلة تأليف حكومة إنقاذ

رأى الامين العام لـ"جبهة ​البناء​ اللبناني" المهندس ​زهير الخطيب​ أن "​السلطة​ تتجاهل اليوم انتفاضة الناس الذين عبروا المناطق والحدود الطائفية وهواجس الماضي والإنتماءات الحزبية، مطالبين بدولة تسودها العدالة ومعايير الكفاية والشفافية، خالية من ​الفساد​ والمفسدين يحكم فيها قضاء مستقل، وبدولة مواطنة تسعى الى ضمان التقاعد و​الشيخوخة​ واستعادة ​الأموال المنهوبة​ منذ انتهاء الحرب الأهلية".

ولفت لخطيب الى ان "المسؤولين يفاوضون لإعادة إنتاج ​حكومة​ منهم بدلا من اعترافهم بالمسؤولية عن انهيار البلد وتنازلهم لمطالب الحراك، لاسيما تكليف شخصية مستقلة ونظيفة اليد تأليف حكومة إنقاذ مختصرة بوزراء مختصين".

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