مسؤول تركي: عودة أكثر من 369 ألف سوري من تركيا إلى وطنهم

أكد المتحدث باسم ​وزارة الداخلية التركية​ إسماعيل تشاتقلي أن "عدد السوريين، الذين عادوا إلى بلادهم بطريقة طوعية بلغ 369 ألفا عودة نحو 370 ألف لاجئ سوري من ​تركيا​ إلى وطنهم بطريقة طوعية"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية، مضيفا في هذا الصدد أن السلطات ضبطت 42 ألفا و311 مهاجرا غير نظامي خلال نوفمبر، بينهم 6 آلاف و401 في البحار"، مشدداً على أن "السلطات أوقفت 1210 أشخاص من منظمي ​الهجرة​ غير النظامية، حيث جرى إيداع 250 منهم السجن".

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