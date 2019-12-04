وزارة الصناعة: إقفال 17 مؤسسة مخالفة في البقاع ضمن الحملة المشتركة مع وزارة البيئة ومصلحة الليطاني

أعلنت وزارة الصناعة في بيان، أنه "نتيجة قيام اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنفيذ قرارات الاقفال بحق المصانع المخالفة في البقاع بمؤازرة القوى الأمنية، أثمرت الحملة حتى الآن، وبعد عملية تنفيذ القرارات التي بدأت الاثنين 2/12/2019، ازالة التعديات على نهر الليطاني من قبل المؤسسات الصناعية في البقاع الأوسط والغربي، وتم اقفال 17 مؤسسة مخالفة بمؤازرة القوى الأمنية المعنية".
وأشار البيان الى أن "اللجنة الفنية المشتركة تتابع غدا، مهمتها في قضاء بعلبك، حيث يتولى فريقان فنيان تنفيذ قرارات الاقفال بحق ثلاث عشرة مؤسسة في بعلبك ومؤسسة واحدة في البقاع الغربي بمؤازرة أمنية"، لافتا الى أن "الفريقين ينطلقان في الثامنة والنصف قبل ظهر غد الخميس، من مصلحة الصناعة في البقاع في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة".
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