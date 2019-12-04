وزارة الصناعة: إقفال 17 مؤسسة مخالفة في البقاع ضمن الحملة المشتركة مع وزارة البيئة ومصلحة الليطاني

أعلنت ​وزارة الصناعة​ في بيان، أنه "نتيجة قيام اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الصناعة و​البيئة​ والمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بتنفيذ قرارات الاقفال بحق ​المصانع​ المخالفة في ​البقاع​ بمؤازرة ​القوى الأمنية​، أثمرت الحملة حتى الآن، وبعد عملية تنفيذ القرارات التي بدأت الاثنين 2/12/2019، ازالة التعديات على نهر الليطاني من قبل المؤسسات الصناعية في ​البقاع الأوسط​ والغربي، وتم اقفال 17 مؤسسة مخالفة بمؤازرة القوى الأمنية المعنية".

وأشار البيان الى أن "اللجنة الفنية المشتركة تتابع غدا، مهمتها في قضاء ​بعلبك​، حيث يتولى فريقان فنيان تنفيذ قرارات الاقفال بحق ثلاث عشرة مؤسسة في بعلبك ومؤسسة واحدة في ​البقاع الغربي​ بمؤازرة أمنية"، لافتا الى أن "الفريقين ينطلقان في الثامنة والنصف قبل ظهر غد الخميس، من مصلحة الصناعة في البقاع في مقر ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في زحلة".