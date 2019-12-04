حذرت السلطات الكورية الشمالية، من أن "النزاع المسلح الشامل بينها و​الولايات المتحدة​ قد يبدأ في أي لحظة"، متعهدةً ب"الرد عبر كل مستوى على أي استخدام محتمل للقوة من قبل ​الحكومة الأميركية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوريا الشمالية: النزاع المسلح مع اميركا قد يبدأ في أي لحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.