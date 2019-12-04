مصادر طبية أكدت للنشرة مقتل شاب نتيجة اطلاق نار في النبعا

افادت معلومات صحافية بأن "شابا اقدم على إطلاق النار على نفسه في منطقة النبعة ببيروت مما ادى الى وفاته على الفور".

وفي السياق نفسه أكدت مصادر طبية للنشرة بأن "الصليب الأحمر أُبلغ عن حصول حادثة ​اطلاق نار​ في منطقة النبعة وقد حضرت عناصره الى المكان وعملوا على نقل الجثة الى احد المستشفيات".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بان الشاب اقدم على الانتحار نتيجة طرده من عمله.