قادة الأطلسي يسخرون من ترمب في تسجيل فيديو









اسماء السيد - واتفورد: ظهر قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا في تصوير فيديو تم تسجيله دون علمهم خلال حفل استقبال في قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية وهم يسخرون من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب طول مؤتمره الصحافي الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي الاربعاء.

وسجلت كاميرات قصر باكنغهام الفيديو مساء الثلاثاء قبل القمة التي جرت في واتفورد على مشارف لندن، ورصدته شبكة "سي بي سي" الكندية وبثته مع النص المكتوب لحديث القادة.

ويُسمع في الفيديو صوت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يسأل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "الهذا السبب تأخرت؟".

ويتدخل رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ليقول "لقد تأخر لأن المؤتمر الصحافي استغرق 40 دقيقة على الأقل".

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وجرى المؤتمر الصحافي الطويل في وقت سابق من الثلاثاء قبل اللقاء الثنائي بين ماكرون وترمب على هامش القمة.

وفي الفيديو يبدو ماكرون وكأنه يروي فكاهة عن اللقاء بينما كانت الاميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعون، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يمكن من الممكن سماع ما قاله.

وقال ترودو "نعم نعم لقد أعلن ... كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه".

وكما فعل في اجتماع حلف شمال الأطلسي العام الماضي ، تجاهل ترمب بروتوكول القمة العادي واستغل ظهوره مع زعماء الحلفاء للاجابة على عشرات الأسئلة من وسائل الإعلام العالمية.