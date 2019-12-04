دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جونسون يقول إنه اجتمع مع ترامب ويرفض ذكر سبب عدم التقاط صور معه

لندن (رويترز) - اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الثلاثاء وقال جونسون ردا على سؤال عن تحاشيه التصوير مع ترامب إنه سيلتقط صورا مع جميع زعماء حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق.

كان جونسون، الذي يستعد لانتخابات عامة تجرى في 12 ديسمبر كانون الأول، طلب من ترامب عدم التدخل في الحملة الانتخابية. وترى صحف بريطانية أن جونسون يحاول تجنب الظهور مع ترامب الذي لا يحظى بشعبية في بريطانيا.

وقال جونسون للصحفيين يوم الأربعاء "عقدنا اجتماعا جيدا للغاية وناقشنا مستقبل حلف شمال الأطلسي وما يحدث في سوريا وعدة قضايا أمنية أخرى".

كما اجتمع جونسون، الذي يستضيف قمة لرؤساء من دول الحلف، مع زعماء ألمانيا وفرنسا وتركيا يوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة السورية وأشار إلى أهمية أن يظل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة متماسكا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)