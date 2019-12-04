إيران "مستعدة" للتفاوض مع واشنطن.. لكن "بشرط"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الإيراني حسن روحاني أكدت إيران، الأربعاء، أنها ما زالت مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، ضمن إطار متعدد الأطراف، إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه "في حال كانوا على استعداد لرفع العقوبات، فإننا جاهزون للتحاور والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول الست"، في إشارة إلى الدول التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، وفق ما نقلت "فرانس برس".

شاهد الفيديو.. بومبيو: شعوب المنطقة تنتفض ضد النظام الإيراني مقدم من سكاي نيوز عربية

إعادة تشغيل الفيديو التالي الكوابيس.. حقائق علمية للأحلام المزعجة غالبا ما يكون القلق والاجهاد نتيجة أحداث مؤسفة في الحياة هو ما يعرضك للكوابيس، وأشارت إحصائية إلى أن الأشخاص الذين ينامون بعد تناولهم أطعمة حارة أكثرعرضة للكوابيس الليلية. سكاي نيوز عربية

أحمد قعبور يشارك في احتجاجات بعلبك ويغني للمحتجين تواصل مدينة بعلبك اعتصاماتها الحاشدة بالقرب من قلعة بعلبك التاريخية. الفنان أحمد قعبور الذي اشتهر بأغانيه الوطنية وأشهرها أناديكم انضم لتظاهرات بعلبك تأييدا لمطالب المتظاهرين. سكاي نيوز عربية

فواكه مسموحة لمرضى السكري بحسب خبراء الصحة لا يمثل تناول بعض أنواع الفاكهة مشكلة بالنسبة لمرضى السكري، إذ قد لا تؤدي لارتفاع سكر الدم، لكنهم يحذرون من الإفراط في تناول أنواع أخرى لاحتوائها على نسبة عالية من السكر. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، بسبب تمادي إيران في أنشطة تزعزع استقرار الشرق الأوسط، واعتبر "الصفقة" المبرمة مع طهران الأسوأ في تاريخ الديبلوماسية.

وراهن ترامب على عقوبات شديدة لإجبار إيران على الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، لكن طهران رفضت الحديث عن تسوية جديدة تحت لغة التهديد.

أخبار ذات صلة

وألحقت العقوبات الأميركية، ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني، وعاشت البلاد، مؤخرا، على وقع احتجاجات عارمة بسبب الزيادة في أسعار الوقود، وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من مئتي شخص لقوا مصرعهم في حملة القمع ضد المحتجين.