علماء مناخ يحذرون من مجاعة شاملة: البلدان الفقيرة الأكثر تضررا

دبي - بواسطة محمد فارس حذر بحث حديث أجراه فريق علماء دولي، من انخفاض حاد بالمنتجات الزراعية والبحرية في جميع أنحاء العالم، نتيجة التغيرات المناخية، متوقعين أن يسبب ذلك مجاعة "شاملة وقاتلة" على وجه الأرض.
واعترف علماء المناخ، بعدم إمكانية تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الجو خلال المستقبل القريب، وقد نتجاوز بالفعل نقطة اللاعودة، وفقا لموقع "Phys.org".
وصمم الباحثون نموذجا نظريا للتنبؤ بحالة مصدرين مهمين للمواد الغذائية وهما: الزراعة والأسماك، حيث أخذ الباحثون في الاعتبار المناطق الزراعية ومناطق صيد الأسماك والتأثيرات التي يمكن أن تسببها التغيرات المناخية في هذه المناطق، فمثلا سيكون لارتفاع درجات الحرارة عواقب وخيمة خاصة في المنطقة الاستوائية، وعدم توافر ظروف ملائمة للزراعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
ويجري العلماء هذه الدراسات والبحوث بهدف التنبؤ بالأوضاع خلال القرن الحالي، وبحسب توقعاتهم سيكون أسوأ السيناريوهات، هو أن يعيش 90% من سكان الأرض في المناطق التي سينخفض فيها إنتاج المواد الغذائية في أدنى مستوى بنهاية القرن الحالي.
مشيرين أنه سيكون الانخفاض في قطاع الأسماك 60%، و في القطاع الزراعي بنسبة 25%، كما ستكون البلدان الفقيرة أكثر تأثرا بظاهرة الاحتباس الحراري.
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