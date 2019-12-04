تركيا على طاولة مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل

أعلنت لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أنها ستناقش الأسبوع المقبل مشروع قرار حول فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وفي حال وافقت اللجنة على مشروع القانون، سيتطلب الأمر أيضا أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب لدخوله حيز التنفيذ، بعد أن يمضيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وانتقد الكونغرس ترامب لعدم رغبته في فرض عقوبات إضافية ضد أنقرة.
ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها "إس-400"، وفقا لقانون العقوبات "جاستا"، كما يدعو بالإضافة لذلك إلى الحد من بيع الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة.
وقد فرضت واشنطن في وقت سابق عقوبات ضد أنقرة على خلفية العملية العسكرية، التي أطلقتها تركيا في أكتوبر الماضي، ضد الأكراد في الشمال السوري.
المصدر: نوفوستي
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