هل يخسر ترامب الانتخابات المقبلة بسبب طريقة حديثه عن النساء؟

مع خوض عدد من النساء سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل أمام دونالد ترامب، يُتوقع أن تكون لغة الرئيس في وصف خصومه محل اهتمام كبير. فهل تختلف لغته الهجومية حسب جنس الخصم؟

في أحد الحوارات الصحفية، أشار ترامب إلى سفيرة بلاده السابقة في أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، بوصف "هذه المرأة"، وليس باسمها.

وكانت يوفانوفيتش، التي أقالها ترامب في مايو/أيار الماضي، أحد الشهود في جلسة مسائلة ترامب في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقالت للمشرعين إنها أُقيلت بسبب حملة شعوجاء شنها أشخاص "مشكوك في نواياتهم".

وبرر ترامب قراره بإقالة يوفانوفيتش في حوار على قناة فوكس الأمريكية يوم الجمعة الماضي بأنه سمع "أشياء سيئة عن هذه المرأة".

"هي لم تكن ملاكا، هذه المرأة. وفعلت الكثير من الأشياء التي لم أحبها".

وأضاف ترامب أن فريقه شعر بأنه يجب أن يكون رحيما"لأنها امرأة. يجب أن نكون لطيفين".

وتقول البروفيسورة ماريان لا فرانس، أستاذة علم النفس بجامعة ييل، إن هذه التصريحات مثال على اللغة التي تفرق على أساس الجنس.

"فهذه الإشارات تنفي كونها شخصا أو صفتها المهنية، فهي بالأساس امرأة".

وأضافت إنه من المثير للاهتمام أن "النساء عادة ما تكون لهن إشارة خاصة في اللغة"، فكلمة "شخص" تعني بالضرورة "ذكر".

وتابعت: "لكننا عادة ما نحتاج إلى إضافة لغوية للتعريف بالمرأة، فهي امرأة أولا وأخيراً. هي ليست شخصا سياسيا، هي امرأة سياسية. لكنك عادة لا تقول رجلا سياسيا".

وبمجرد استخدام إضافة لغوية لوصف أحدهم "تلتصق به العديد من الأفكار الشائعة المغلوطة" في اللاوعي.

"لذا، عندما نقول امرأة سياسية، قبل أن نقول أي شيء عن أفكارها أو مؤهلاتها أو مكانتها العملية، نكون قد رسمنا بالفعل صورة ذهنية بعينها".

Goofy Senator Elizabeth Warren @elizabethforma has done less in the U.S. Senate than practically any other senator. All talk, no action!