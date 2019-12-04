غدا.. "الصحفيين" تناقش تأثير القرار الأمريكى بشرعنة الاستيطان على فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، من خلال رابطة محررى الشئون الأفريقية والعربية، ندوة لمناقشة مصير الدولة الفلسطينية فى أعقاب القرار الأمريكى بشرعنة الاستيطان والدور العربى فى دعم الدولة الفلسطينية. Advertisements ومن المقرر أن يشارك فى الندوة دياب اللوح السفير الفلسطينى، والدكتور سعيد على مساعد أمين الجامعة العربية، ويدير الندوة الكاتب الصحفى أشرف بدر رئيس الرابطة، وذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء غدا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

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