شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض المشروعات التي يمولها صندوق دعم تنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عرضاً، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، حول المشروعات التي يمولها صندوق دعم تنشيط السياحة، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.

وأوضحت وزيرة السياحة، خلال الاجتماع، أن هناك عدة استخدامات للصندوق للعام المالي 2019/2020 منها: خطة التنشيط السياحي لحملات الترويج والمعارض السياحية الخارجية، بالإضافة إلى تمويل برامج تحفيز الطيران، وخطة التدريب للقطاع السياحي، وغيرها.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هناك التزامات فعلية من جانب صندوق دعم تنشيط السياحة تجاه عددٍ من الوزارات والمحافظات، وبعض الهيئات الأخرى، لافتة إلى أن الصندوق يعمل على توفير الاحتياجات الأمنية اللازمة لتأمين المحافظات السياحية، إضافة إلى إحلال وتجديد منطقة السيور الخاصة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وكذلك تنفيذ أعمال نظافة ورفع كفاءة شارع المعز والآثار الموجودة به ومنطقة الجمالية والمباني الأثرية بمناطق القاهرة التاريخية، فضلاً عن تنفيذ أعمال تطوير منطقة هضبة الأهرام الأثرية، وتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة بنطاق محافظتي القاهرة والبحيرة، وأعمال صيانة كاميرات المراقبة والأماكن السياحية والأثرية بالبر الشرقي والبر الغربي بمحافظة الأقصر، وغيرها من الالتزامات الفعلية للصندوق تجاه الوزارات والهيئات.

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