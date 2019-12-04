شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة بجنوب السودان: ننظر بإعجاب للمبادرات الرئاسية المصرية فى مجال الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مصر حريصة على تقديم الدعم لجنوب السودان في مجال الصحة في ضوء مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

وقال خلال لقاء مع برياك جاى وزير الصحة بجنوب السودان اليوم، "نسعى في مصر لدعم الأشقاء في جنوب السودان لرفع كفاءة البنية التحتية الصحية"، مؤكدا على إلتزام مصر ناحية الأشقاء في جنوب السودان نعتبره من قبيل الواجب الأخوي والأخلاقي تجاه الأشقاء.

من جانبه وجه رياك جاى وزير الصحة بجنوب السودان، الشكر لمصر على دعمها المتواصل لجنوب السودان في مجال الصحة.

وقال ريالك جاى، ننظر بإعجاب للمبادرات الرئاسية المصرية في مجال الصحة خاصة على مستوى مكافحة فيروس سي.

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ويزور الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، جنوب السودان على رأس وفد برلماني، حيث التقى ورياك جاى وزير الصحة بجنوب السودان.

وأكد الدكتور على عبد العال، حرص مصر على تفعيل التعاون مع الأشقاء في جنوب السودان ونقل خبراتها في مجال الصحة في ضوء مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحية على مستوى القارة الإفريقية، مضيفا: نسعى لدعم البنية التحتية للأشقاء في جنوب السودان بمجال الصحة في ضوء المشروعات المصرية الصحية في جنوب السودان.

جدير بالذكر أن وزير الصحة بجنوب السودان رياك جاي خريج كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وعين وزيرا للصحة في حكومة جنوب السودان منذ عام ٢٠١٣ ويتحدث العربية بلهجة مصرية خالصة.