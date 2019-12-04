شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: المجتمع الدولى يصمت عن الجريمة التى تحدث فى حق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجتمع الدولى يصمت عن الجريمة التى تحدث فى حق الشعب الفلسطينى منذ عشرات السنين.
وتساءل عابد عن دور المجتمع الدولى تجاه ما يحدث من انتهاك لحقوق الإنسان فى فلسطين، وعلى رأسهم قانون تجريم دخول الأراضى المحتلة، مؤكدا على أهمية تفعيل لجان حقوق الإنسان لكشف الانتهاكات الإسرائيلية لقوانين حقوق الإنسان، وتوثيق العلاقات مع مؤسسات المجتمع الدولى العاملة فى هذا الحقل.
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