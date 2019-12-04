شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: المجتمع الدولى يصمت عن الجريمة التى تحدث فى حق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجتمع الدولى يصمت عن الجريمة التى تحدث فى حق الشعب الفلسطينى منذ عشرات السنين.

وأضاف عابد، خلال كلمة له فى اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، "كما أن ردود الأفعال لا تتناسب مع شناعة الموقف، الذى يمثل العقوبات الجماعية وتقويض الحق فى التنقل، وفى الصحة، فضلا عن حصار الشعب الفلسطينى بالأسوار، وتعذيب المعتقلين بما فيهم الأطفال".

وتساءل عابد عن دور المجتمع الدولى تجاه ما يحدث من انتهاك لحقوق الإنسان فى فلسطين، وعلى رأسهم قانون تجريم دخول الأراضى المحتلة، مؤكدا على أهمية تفعيل لجان حقوق الإنسان لكشف الانتهاكات الإسرائيلية لقوانين حقوق الإنسان، وتوثيق العلاقات مع مؤسسات المجتمع الدولى العاملة فى هذا الحقل.