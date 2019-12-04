شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم ببيان عاجل حول أزمة مساواة خريجى المعاهد الصحية بكليات الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لوزير التعليم العالى، حول ما يتردد بشأن قيام كلية الدراسات للعلوم المتقدمة بجامعة بنى سويف، بقبول خريجى المعاهد الفنية الصحية، ممن حصلوا على معادلة من المجلس الأعلى للجامعات عقب دبلومة لمدة عام أو عامين وقبولهم بدبلومة الكيمياء الحيوية، أسوة بخريجى كليات الطب البشرى والصيدلة والطب البيطرى والعلوم، تمهيدا لمنحهم ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

وتساءل النائب: "كيف يتم المساوة بين الفنيين خريجى المعاهد وخريجى كليات القمة"، مشيرا إلى أن هناك فارق كبير بين المادة العلمية التى يتلقاها كلا الدارسين.

ووصف البدرى ضيف، ما تقوم به الجامعة ليس إنصافا ويسيئ العملية التعليمية، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات منح خريجى المعاهد الفنية الصحية، درجة بكالوريوس تقنى تكنولوجى وهذا ليس حقهم.

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وأوضح ضيف، أن خريجى المعاهد الفنية الصحية، يمكنهم استكمال دراستهم فى كليات الهندسة بعد الحصول على تقدير عال، على أن تبدأ الدراسة من الصف الأول، ويحصل الدارس على بكالوريوس تقنى وليس أكاديمى.

وطالب البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، بالتدخل لوقف هذا الأمر حتى لا نسيئ للعملية التعليمية، وحتى لا يصاب المتفوقين بالإحباط، بسبب مساواتهم بمن هم أقل منهم فى الحصول على درجات علمية تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة.

وحذر النائب، من صعود غير المتفوقين فى ملف هام مرتبط بالصحة، لاسيما وأن التحاليل الطبية تمثل أهمية كبيرة فى العملية العلاجية، مشيرا إلى أنه سيكون له مردود سلبى فى المتاجرة بصحة المواطن.