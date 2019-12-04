محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء إن البنوك ستسقط فوائد الديون المتراكمة على المصانع المتعثرة والتي تصل 31 مليار جنيه.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.
وتعاني عشرات المصانع من تراكم الديون عليها، جراء تعرضها للتعثر منذ ثورة 25 يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر عامر: البنوك ستسقط فوائد ديون 5184 مصنعًا متعثرًا بقيمة 31 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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