العنف ضد المرأة.. ندوة حول الحقوق القانونية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

نظم مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الإسبانية، اليوم الأربعاء، لقاءً مع السيدات داخل محافظة المنيا؛ للتوعية بقضية العنف ضد المرأة.

وحضر اللقاء، كل من الدكتور رشا المهدي، مقررة فرع المنيا، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الشكاوى، ووزارة التضامن.

وتناول اللقاء، قضايا التنوع الاجتماعي في الأمثال الشعبية والثقافة المصرية، والآثار النفسية للعنف ضد المرأة والأسرة، ومناقشة حقوق المرأة في القانون المصري والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى استعراض خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومراكز استضافة المرأة.

وجرى على هامش اللقاء، استضافة أبناء السيدات بقاعة منفصلة بورشة فنيه لتدريب الأطفال على الرسم والرقص، وفي الختام جرى تنظيم عرض مسرح تفاعلي من قبل فرقة (من كل حتة) والذي تناول قضايا مجتمعية مثل ختان الإناث، وزواج الأطفال، والعنف الأسري، والإدمان.